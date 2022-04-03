أزمة أوكرانيا.. روسيا تدمر مصفاة نفط بالقرب من أوديسا

2022/04/03 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهدفت سلسلة ضربات صباح ،اليوم الأحد، مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود في جنوب غرب أوكرانيا، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بينما ذكرت روسيا أنها دمرت مصفاة ومستودعات وقود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في موسكو في تقريرها اليومي “هذا الصباح، دمرت صواريخ بحرية وبرية عالية الدقة مصفاة وثلاثة مواقع لتخزين الوقود ومواد التشحيم بالقرب من مدينة أوديسا”.

وأوضحت أنّ هذه المواقع كانت تزود القوات الأوكرانية بالوقود في اتجاه مدينة ميكولايف، في شرق البلاد.

وأكدت وكالة فرانس برس في أوديسا أنّ أعمدة ضخمة من الدخان الأسود وألسنة من اللهب تصاعدت فوق منطقة صناعية عقب الانفجارات التي وقعت قرابة الساعة السادسة صباحاً (3,00 ت غ).

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