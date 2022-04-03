بالفيديو.. ضبط 1700 طن من الرز غير صالحة للاستهلاك البشري

2022/04/03 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الاحد، منع دخول 1700 طن من الرز غير صالح للاستهلاك البشري.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها “اعادت اصدار باخرة محملة بـ1700 طن رز متجاوز ثلث مدة الانتاج وغير صالح للاستهلاك البشري”، مبينة انه “تم تزوير (الليبل) الخاص بمدة الانتاج”.

واضافت أنه “سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة المستورة”، مشيرة الى أن “هذه الجهود تأتي بهدف منع دخول اي مادة تضر بصحة وسلامة المستهلك العراقي”.

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الكمارك تضبط 1700 طن من الرز غير صالحة للاستهلاك البشري #البصرة#قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/1a2pMennye

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) April 3, 2022

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