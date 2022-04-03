طلبات المواطن العراقي في رمضان من السياسيين

2022/04/03 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وعلى الصعيد الشعبي, يطالب المواطن العراقي الكتل السياسية بضرورة الإسراع بإنهاء الانسدادات والخروج من المفاوضات بنتائجَ إيجابية تغير واقعَ العراقي الكادح وتنقل البلاد الى وضعٍ سياسي أفضل

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