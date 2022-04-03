العراق يغزو العالم برقم تاريخي لإيرادات النفط

2022/04/03 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رب ضارةٍ نافعة، هكذا حولت الحربُ الروسية المعادلةَ الاقتصادية، ليسجل العراقُ رقما تاريخيا بإيراداتِ النفط، والذي تفاعل معه العراقيون بأملٍ تارةً وحسرةٍ تارةً أخرى، سيما مع الواقع المعيشي الصعب بتساؤل مهم: أين تذهب أموال النفط ؟!

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