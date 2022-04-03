الزاملي وزيدان يؤكدان ضرورة تعزيز التنسيق المشترك في مجال اقرار القوانين ومكافحة الفساد

2022/04/03 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، مع رئيس السلطة القضائية فائق زيدان تعزيز التنسيق المشترك في مجال اقرار القوانين ومكافحة الفساد.

وقال بيان لمكتب الزاملي تلقته (بغداد اليوم)، ان "الزاملي التقى برئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ، في مقر القضاء الاعلى ، لبحث جهود مكافحة الفساد والتنسيق في مجال اقرار التشريعات والقوانين التي تصب في خدمة المواطن ".

وأضاف، ان "الجانبان اكدا على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك في مجال اقرار القوانين ومكافحة الفساد وكشف ومحاسبة المفسدين وفق القانون".

وتطرق البيان الى الزاملي قوله، ان "الفساد آفة اهدرت اموال ومقدرات البلد وكانت سببا في الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا اليوم وهي كانت ولا زالت تنخر جسد الدولة بكل مفاصلها ، وان عملية محاربته تتطلب جهود استثنائية مشتركة بين جميع السلطات".

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