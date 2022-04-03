2022/04/03 | 15:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشار عارف الحمامي عضو ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي اليوم الاحد، الى اننا نأمل “بتلاقح” فكرتي الاطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للخروج بنتيجة ايجابية.وقال الحمامي لوكالة “ايرث نيوز” انه “بالنسبة لمبادرة الصدر فان الاطار التنسيقي كان عازم على طرح مبادرة قبل الصدر فنأمل ان تتلاقح الفكرتين وتظهر في […]

ظهرت المقالة ائتلاف المالكي يأمل “تلاقح” فكرتي الاطار والصدر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف المالكي يأمل “تلاقح” فكرتي الاطار والصدر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف المالكي يأمل “تلاقح” فكرتي الاطار والصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).