"إعادة مباراة السنغال".. مسؤول مصري يحسم الأمر ضمنيا

2022/04/03 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم مرور أيام على نهاية الموقعة الحامية بين مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022، لم يستفق المصريون بعد من صدمة عدم التأهل للمونديال القطري.

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