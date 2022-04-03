حصة العراق الانتاجية في ايار ترتفع 1% مقارنة باذار.. هل يتمكن من تحقيقها؟

2022/04/03 | 15:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ارتفعت حصة العراق الانتاجية في شهر ايار المقبل بنسبة 1% مقارنة بانتاجية العراق في اذار الماضي بحسب اوبك، ليكون انتاجه 4.461 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ4.370 مليون برميل يوميا في اذار، وبزيادة قدرها 91 الف برميل.

وذكرت منظمة اوبك+ في جدول ان “حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر ايار حددت بـ 4.461 مليون برميل يوميا بزيادة مقدارها 47 ألف برميل يوميا عن شهر نيسان البالغ 4.414 مليون برميل يوميا وبزيادة مقدارها 91 ألف برميل يوميا عن شهر آذار الماضي”، مبينة أن “العراق جاء ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية وثالث أكبر منتج في منظمة أوبك + بعد السعودية وروسيا”.

وكانت حصة انتاج العراق من النفط في اذار 4.370 مليون برميل يوميا الا ان العراق لم يتمكن من ضخ سوى 4.356، ومن غير المتوقع ان يتمكن العراق من رفع انتاجه الى 4.461 مليون برميل يوميا في ايار.

وبينت المنظمة ان “انتاج كل من السعودية وروسيا، حدد بـ 10.549 مليون برميل يوميًا، خلال شهر ايار، أي بزيادة نحو 113 ألف برميل يوميًا عن شهر نيسان الحالي، كما ارتفعت حصة إنتاج الإمارات بمقدار 34 ألف برميل يوميًا، لتصل 3.040 مليون برميل يوميًا خلال الشهر المقبل”.

واشارت الى ان “الكويت حدد انتاجها بـ 2.694 مليون برميل يوميا، وحدد انتاج الجزائر بـ 1013 مليون برميل يوميا”.

واشارت الى ان “حصة منظمة اوبك من الزيادة المقررة في ايار ستبلغ 273 ألف برميل لتصل الى 25.589 مليون برميل يوميا في حين ستبلغ حصة المتحالفين مع أوبك 127 الف برميل لتصل الى 16.537 مليون برميل يوميا”.

واتفقت منظمة أوبك+ خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي على زيادة إنتاجها النفطي بمقدار أكثر من 400 ألف برميل يوميا وفق الجدول المتفق عليه مسبقا.

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