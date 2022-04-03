شركة تدخل رز “فاسد” يغطي 2% من استهلاك العراق.. المنافذ تكشف التفاصيل

2022/04/03 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، منع دخول 1700 طن من الرز غير صالح للاستهلاك البشري، وهي نسبة تقدر بنحو 2% من استهلاك العراق السنوي للرز.

وذكرت الهيئة في بيان أنها “اعادت اصدار باخرة محملة بـ1700 طن رز متجاوز ثلث مدة الانتاج وغير صالح للاستهلاك البشري”، مبينة انه “تم تزوير (الليبل) الخاص بمدة الانتاج”.

واضافت أنه “سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة المستوردة”، مشيرة الى أن “هذه الجهود تأتي بهدف منع دخول اي مادة تضر بصحة وسلامة المستهلك العراقي”.

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