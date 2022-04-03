الطوارئ الروسية: تسليم 665 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا ودونباس

2022/04/03 | 15:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سلمت وزارة الطوارئ الروسية 665 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا ومنطقة دونباس.وجاء في بيان: “10 قوافل من مراكز الإنقاذ دونسكوي ونوجينسك في إميركوم الروسية تتكون من 70 مركبة سلمت 665 طنا من المساعدات الإنسانية..تشمل المواد الغذائية ومواد البناء والضروريات”.وفي وقت سابق أفادت السلطات بأن وحدات من الجيش الروسي قامت […]

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