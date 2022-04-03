إنشاء أول مركز لغسل الكلى في كركوك

2022/04/03 | 15:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاوي

أعلنت دائرة صحة كركوك، اليوم الأحد، عن إنشاء أول مركز لغسل الكلى في المحافظة.

وقال مدير صحة كركوك نبيل حمدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعمال مشروع ٳنشاء مركز غسل الكلی (الديلزة) تتواصل وبدعم من وزاره الصحة بسعة 12 سريراً في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك"، مبيناً أن "المشروع يعدُّ الأول من نوعه في القضاء الذي يعاني أغلب مواطنوه من أمراض الكلى".

وأضاف أنه "سيتم تجهيز المركز بالأجهزة ومحاليل غسل الكلى لمدة خمس سنوات، حسب العقد المبرم مع شركة كيماديا، بما يؤمن عمل ونجاح المركز، إذ يمثل وجوده أولوية لدعم القطاع الصحي وتأمين الخدمة للذين يعانون من أمراض الكلى ويقطعون مسافات كبيرة بين القضاء ومركز المدينة".

وتابع حمدي، أن "المركز يعدُّ من المشاريع المهمة التي ستخدم أهالي قضاء الحويجة وتعزز واقعها الصحي في ما يخص أمراض الكلى".

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