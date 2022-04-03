أحدث بيانات.. انتعاش قطاع السياحة بزيادة قدرها 130٪ في 2022 مقارنة بالعام الماضي

2022/04/03 | 15:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضاعف عدد السياح الدوليين الوافدين إلى أكثر من الضعف (130%) في يناير/كانون الثاني 2022 مقارنة بعام 2021، أي زيادة وصلت لـ 18 مليون زائر تم تسجيلهم في جميع أنحاء العالم في الشهر الأول من هذا العام يساوي إجمالي الزيادة لعام 2021 بأكمله.

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