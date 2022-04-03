2022/04/03 | 15:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في هانوي بتاريخ 2 آذار/مارس 2019 © تصوير مشترك جوج سيلفا سيول (أ ف ب) – انتقدت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وإحدى كبار مستشاريه الأحد مواقف أطلقها وزير كوري جنوبي بشأن قدرة سيول على تنفيذ ضربات ضد جارتها، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنتقد مواقف الجنوب “غير المسؤولة”) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنتقد مواقف الجنوب “غير المسؤولة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).