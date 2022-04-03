برلين تطالب بمزيد من العقوبات ضد موسكو بعد مجزرة بوتشا الاوكرانية

2022/04/03 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

ندد النائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك ،اليوم الأحد، “بجريمة حرب مروعة” في بوتشا في أوكرانيا، مطالبًا بفرض عقوبات أوروبية اقتصادية جديدة على روسيا.

وأكّد هابيك لصحيفة “بيلد”، غداة اكتشاف عشرات الجثث في مدينة بوتشا في شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوات الروسية، “لا يمكن أن تبقى جريمة الحرب المروعة هذه دون رد عليها”.

وأضاف “أعتقد أن هناك إشارة إلى تشديد العقوبات، هذا ما نعدّه مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي”.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك إن رؤية الصور من بوتشا “لا تُحتمل”.

وكتبت على تويتر “يقضي عنف بوتين المسعور على عائلات بريئة وهو لا محدود”، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

وأضافت “سنُعزّز العقوبات ضد روسيا وسنزيد دعم الدفاع عن أوكرانيا”.

واتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأحد روسيا بارتكاب “مجزرة متعمّدة” في بوتشا.

المصدر: AFP

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