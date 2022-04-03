2022/04/03 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق وتركيا يبحثان الحلول الناجعة لمكافحة التصحر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وتركيا يبحثان الحلول الناجعة لمكافحة التصحر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وتركيا يبحثان الحلول الناجعة لمكافحة التصحر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).