الساعدي: جميع الأبواب مفتوحة لدول العالم لنقل الخبرات والتجربة المُختصة بحرب المُدن

2022/04/03 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الاحد، ان جميع الأبواب مفتوحة لدول العالم لنقل الخبرات والتجربة المُختصة بحرب المُدن.وذكر جهاز مكافحة الارهاب في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الساعدي استقبل اليوم، سفير الجمهورية البُولندية في العراق مارتشين كوبياك والذي رافقه المُلحق العسكري في مقر جهاز مُكافحة الإرهاب.واضاف ان "السفير البولندي اكد لرئيس جهاز مُكافحة الإرهاب أن جمهورية بولندا تُبدي أعجابها البالغ بقوات جهاز مُكافحة الإرهاب وكيف نجحت بتحقيق الانتصارات المتتالية على الإرهاب في العراق".

وأبدى مارتشين كوبياك "استعداد بلاده لمواصلة الدعم الذي تقدمه للقوات العراقية على مستوى الاستشارة والتدريب مؤكدًا على أن هُنالك تبادل واسع للخبرات والتكتيكات بين الجانبين".

من جانبه رحب رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي "بالزيارة واستعرض أبرز الانجازات التي حققتها قوات جهاز مُكافحة الإرهاب في حربها ضد المجاميع الإرهابيـة"، مؤكدًا على أن "أبواب الجهاز مفتوحة لدول العالم لنقل الخبرات والتجربة والمناهج العسكرية المُختصة بحرب المُدن وغيرها".

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