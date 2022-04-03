الساعدي: جميع الأبواب مفتوحة لدول العالم لنقل الخبرات والتجربة المُختصة بحرب المُدن

وأبدى مارتشين كوبياك "استعداد بلاده لمواصلة الدعم الذي تقدمه للقوات العراقية على مستوى الاستشارة والتدريب مؤكدًا على أن هُنالك تبادل واسع للخبرات والتكتيكات بين الجانبين".
من جانبه رحب رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي "بالزيارة واستعرض أبرز الانجازات التي حققتها قوات جهاز مُكافحة الإرهاب في حربها ضد المجاميع الإرهابيـة"، مؤكدًا على أن "أبواب الجهاز مفتوحة لدول العالم لنقل الخبرات والتجربة والمناهج العسكرية المُختصة بحرب المُدن وغيرها".
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