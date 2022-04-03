بيسكوف: بوتين لم يرفض مقابلة زيلينسكي ولكن يجب إعداد نص اتفاق أولا

2022/04/03 | 15:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرفض لقاء فلاديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى نص اتفاق بين روسيا وأوكرانيا قبل عقد لقاء كهذا.وقال بيسكوف، في تصريح صحفي، إن “بوتين لم يرفض قط عقد مثل هذا اللقاء (مع زيلينسكي)، ولكن من الضروري أن […]

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