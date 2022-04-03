2022/04/03 | 15:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الروبوت الجوّال "برسيفرنس"، التابع لوكالة ناسا، أسرار المشهد الصوتي المذهل للمريخ، وتبيّن مما سجلته العربة أن الكوكب الأحمر هادئ، ينتقل فيه الصوت ببطء وبسرعتين مختلفتين.

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