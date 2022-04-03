مهلة الاربعون يوما..!

2022/04/03 | 15:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / الحقوقي علي الفارس || أخفق التحالف الثلاثي المتكون من التيار الصدري والكردي الانفصالي والسني الخنجر والحلبوسي’ من تمرير مرشحهم لرئاسة الجمهورية العراقية ’’ لماذا أخفقوا؟ وكيف؟ منذ أيام والتحالفات تارة تذهب يمين وتارة تهفت يسارا.ولكل قوى او كل مكون مصالحة الخاصة التي يريد ان يقضيها على اكتاف حليفة الاخر ’’ كيف ما […]

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