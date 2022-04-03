ثوم وسبانخ وغيرها.. 9 أطعمة تنقي جسمك من السموم بشهر رمضان

2022/04/03 | 15:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ينصح خبراء التغذية بأهمية اتباع الأنظمة الغذائية، التي من شأنها تنقية الجسم من السموم من آن لآخر، ويمكننا اتباع بعض من هذه الأنظمة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عن طريق إدخال أنواع من الأطعمة ضمن وجباتنا.وبحسب تقرير نشره موقع “بولدسكاي” Boldsky المعنيّ بالشؤون الصحية، فإن هناك 9 أطعمة من شأنها تخليص الجسم […]

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9 أطعمة تنقي جسمك من السموم بشهر رمضان أولاً على ايرث نيوز.

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