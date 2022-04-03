المرور تتوعد فئة من سائقي المركبات بعقوبات “جنائية”

2022/04/03 | 15:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قررت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، تنفيذ حملة لرصد ظاهرة تحريف لوحات السيارات، ومحاسبة سائقي المركبات الخصوصي الذين يعملون كمركبات أجرة.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المرور العامة العقيد ياس خضير، في تصريح صحفي إنه “بناء على توجيه مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي، فأن مفارز المرور بجانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد والمحافظات ستنفذ حملة لرصد مخالفات تحريف اللوحات يميناً ويساراً وعدها مخالفة جنائية”، مؤكداً على “إحالة المخالفين الى المحاكم المختصة كموقف جنائي”.

وأوضح، أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه على التشديد في محاسبة المركبات الخصوصي التي تعمل كمركبات أجرة، فضلاً على محاسبة الدراجات النارية التي يقودها اكثر من شخص، وبقية المخالفات الأخرى حسب قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 والبيانات”.

وانتشرت في الشارع العراقي مؤخراً ظاهرة لتحريف ارقام لوحات السيارات للتهرب من الغرامات المالية، وسط تحذيرات من استخدام تلك العجلات في قضايا جنائية يذهب ضحيتها اصحاب مركبات آخرين.

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