2022/04/03 | 15:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الأحد، أهمية توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي.

وقالت خلية الإعلام الحكومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي ترأس الجلسة الأولى لخلية الإعلام الحكومي للعام الجاري 2022"، مبينا انه "تم بحث إعداد منهجية عمل واضحة تعكس الخطط والبرامج الحكومية بشكل شفاف إلى الرأي العام المحلي، والإقليمي والدولي، فضلاً عن الكشف عن المعالجات التي وضعتها الحكومة لتجاوز الأزمات، بينها قرارات مجلس الوزراء بشأن الأمن الغذائي والموارد المائية والزراعة".

وأكد الغزي على "أهمية توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي ووضع آليات تُراعي التكامل بين التشكيلات الإعلامية في المؤسسات الحكومية كافة، ولا سيما في ما يتعلق بالملفات التي لها تماس مباشر مع المواطنين".

وأشاد الغزي "بدور وسائل الإعلام الوطنية التي تساهم في تقويم الأداء الحكومي عن طريق طرح مؤشراتها بشكل موضوعي عبر منصاتها المختلفة"، مؤكدا "استمرار دعم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ممثلة بمكتب الإعلام والاتصال الحكومي إلى المكاتب الإعلامية في المؤسسات كافة، فضلاً عن تنسيق الرؤى والاستراتيجيات بينها".

وشدد على "ضرورة بناء علاقات إعلامية رصينة مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغزي يؤكد أهمية توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغزي يؤكد أهمية توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).