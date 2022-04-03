2022/04/03 | 16:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملفات المخالفين ستحال إلى المحاكم المختصة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تباشر بالمحاسبة على هذه المخالفة وتحول مرتكبيها للمحاكم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تباشر بالمحاسبة على هذه المخالفة وتحول مرتكبيها للمحاكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).