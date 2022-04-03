رأي.. حين قلبت نيللي كريم المواجع في

2022/04/03 | 16:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين سمعت للمرة الأولى عن مسلسل نيللي كريم الجديد، تحمست.اعتدت في شهر رمضان أن أختار نجوما محددين لمتابعة أعمالهم التي يقدمونها، ومنهم الجميلة نيللي كريم..ربما لأنني أحببت سابقا دورها في "سجن النسا"، و "ذات".

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