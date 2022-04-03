ستة قتلى على الأقل في إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأميركية

2022/04/03 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

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قتل ستة أشخاص على الاقل وأصيب تسعة آخرون في إطلاق نار في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأميركية في ساعة مبكرة من صباح ،اليوم الاحد، كما ذكرت الشرطة.

وأوضحت شرطة ساكرامنتو في بيان على تويتر “حددت الشرطة ما لا يقل عن 15 ضحية لإطلاق النار من بينهم ستة لقوا حتفهم”.

وكانت الشرطة دعت في وقت سابق الناس إلى تجنب المنطقة.

المصدر: AFP

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