2022/04/03 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب بعد أن اخفق مجلس النواب وظهور نتائج السبت 26 / 3 / 2022 والاعلان عن فشل اجتماع مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية لعدم استكمال الاستحقاقات الدستورية اصبح الوضع اكثر تعقيداً وبخاصة تعنت الاطار التنسيقي من أجل لملمة البيت الشيعي وجعله كتلة واحدة وقد أشار له هادي العامري رئيس التحالف بشكل صريح " لن نتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر وحق المكون الشيعي في الحكومة ونُصِر على ضرورة تشكيل الكتلة الاكبر من ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخيارات في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة! - مصطفى محمد غريب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخيارات في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة! - مصطفى محمد غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).