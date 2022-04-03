مخالفات عدة.. إعلان

2022/04/03 | 16:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأحد، وقف عرض إعلان إحدى شركات الملابس الداخلية، بعد رصد عدد من المخالفات التي شابت الإعلان.

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