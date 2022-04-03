العراق يكمل إجراءاته الفنية للربط الكهربائي مع تركيا والعمل جارٍ للربط مع الأردن

2022/04/03 | 16:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الكهرباء العراقي بالوكالة

عادل كريم، الأحد، إن بلاده أكملت

الإجراءات الفنية للربط الكهربائي مع

تركيا، تمهيدا لتزويد البلاد بالطاقة،

للحد من نقص الكهرباء المزمن.

وقال كريم في تصريح لوكالة الأ

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