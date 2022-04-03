2022/04/03 | 16:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع

المدني، إحصائية للحرائق والأموال

المنقذة في العراق خلال الربع الأول من

2022.

وذكر بيان للمديرية لقد "بلغت عدد

حوادث الحريق التي تم اخمادها من قبل

فرق الاطفاء التابعة إلى مديرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني :2000 حادث حريق لكل شهر بالعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني :2000 حادث حريق لكل شهر بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).