الاعمار تشارف على انجاز مشروع شبكات مجاري النعمانية في واسط

2022/04/03 | 16:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شارفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاحد، على انجاز مشروع شبكات مجاري النعمانية في محافظة واسط، بنسبة انجاز بلغت 98%.وذكر المركز الاعلامي بالوزارة، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز ان “المشروع يُعد من مشاريع البنى التحتية الستراتيجية في المحافظة، إذ يخدم نحو (75) الف نسمة، ويُسهم في تحسين الواقع الخدمي والبيئي، […]

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