بعد تغييرات طالت نحو 20 منصبا امنيا.. انخفاض الخروقات بنسبة 60%

2022/04/03 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الاحد، عن انخفاض الخروقات في ديالى بنسبة اكثر من 60% بعد التغييرات الاخيرة في المنظومة الامنية.

وقال مستشار محافظ ديالى خضر مسلم العبيدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "منظومة أمن ديالى شهدت سلسلة تغيرات جوهرية وهامة في الاشهر الاخيرة عقب موجة خروقات دامية ضربت عدة قواطع وادت الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى بسبب هجمات داعش الارهابي".

وأضاف أن "التغييرات كانت ايجابية واسهمت في تطوير الخطط الميدانية ودفعت الى اعتماد استراتيجيات جديدة في مواجهة خلايا داعش الارهابي"، لافتا الى ان "مستوى الخروقات انخفض من 60-70% وهي نسبة كبيرة ومهمة تكشف عن حجم المتغيرات في المشهد الامني".

واشارالى أن "قاطعي العظيم وخانقين وهما كانا الاسخن في مشهد ديالى الامني خلال الاشهر الماضي تغير وضعهما حاليا واصبح الاستقرار سيد الموقف".

ولفت إلى أن "التغيرات اثبت فعاليتها في مواجهة اسباب الخروقات الميدانية".

وشهدت ديالى في الاشهر الاخيرة نحو 20 تغير جوهري في المناصب الامنية خاصة قيادة العمليات والشرطة بعد سلسلة خروقات دامية ضربت مناطق عدة من المحافظة.

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