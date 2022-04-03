الكاظمي: على الأمنيين التحرر من الضغوط السياسية

2022/04/03 | 16:38 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد، على ضرورة أن يتحرر المسؤولون الأمنيون من الضغوط السياسية التي تمارسها بعض الجماعات.

هذا وأصدر الكاظمي اليوم توجيهات لقادة الشرطة تتعلق بالأمن والمخدرات، فيما أشار إلى أن ما حدث من إحراق لمقر حزبي الأسبوع الماضي "أمر غير مقبول".

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وقال الكاظمي، في كلمة له خلال زيارته مقر وزارة الداخلية نقلتها وكالة الأنباء العراقية، إن "شعبنا تحمَّل الكثير من المعاناة على مدى سنوات طويلة، وكان ينشد في مرحلة ما بعد 2003 حقبة جديدة مبنية على الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي، لكن الظروف الداخلية والخارجية جعلت العراق يمر بمرحلة من استنزاف طاقاته البشرية والاقتصادية"، مبيناً أن "أبناء شعبنا يعيشون في عموم العراق في وضع اجتماعي خاص في أيام رمضان المبارك، يمتاز بكثافة التواصل الاجتماعي بين وقتي الإفطار والسحور، وهذا يتطلب من القيادات الأمنية اعتماد سياقات خاصة وجديدة تتلاءم مع حركة المجتمع ومتطلباته".

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مقر وزارة الداخلية

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مقر وزارة الداخلية

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مقر وزارة الداخلية

وأضاف أنه "على قادة الشرطة رفع حالة الاستعداد الأمني ووضع خطط جديدة لنشر موارد الشرطة الميدانية وفقاً لمناطق التواجد الاجتماعي في شهر رمضان، في المطاعم والحدائق والجوامع والمراقد المقدسة والأسواق، مع مواصلة الزيارات الميدانية والتواصل في كل الأوقات"، مشدداً على ضرورة "نشر مفارز الدفاع المدني لتوزيع منشورات تسهم في رفع الوعي الاجتماعي وإيجاد خطوط ساخنة للتواصل".

كما اعتبر الكاظمي أن "على مديريات المرور الأخذ في الاعتبار كثافة الحركة بعد الغروب، ويتعيّن على منتسب الأمن أو الشرطي في الشارع اعتماد التعامل الهادئ وتفادي الانفعال، وبذل الجهد في معالجة كثافة الحركة عبر التنظيم والتواجد في أماكن تجمع الناس"، لافتاً الى أنه "يتعيّن على القيادات الأمنية إجراء جولات تفتيشية على مفاصل الأمن وخدمات الأمن ذات البعد الاجتماعي، لتشعر جميع المؤسسات بجدية العمل".

وتابع: "إننا إزاء فرصة حقيقية لترسيخ الأمن، وبالرغم من وجود التحديات فبإمكان جهودنا أن تتحول إلى فرصة للنجاح، وهذا يتم فقط عبر الولاء للهوية الوطنية العراقية"، لافتاً إلى أن "الانتماء للمؤسسة والإيمان بالعمل والواجب هو الأساس، رغم أننا نلاحظ في بعض الأحيان خروقات فنية وإدارية، والسبب يرجع إلى الظروف السياسية والاجتماعية في البلاد التي تنعكس على الأداء الأمني".

وخاطب الكاظمي منتسبي الداخلية بالقول: "المطلوب منكم بصفتكم قادة أمنيين هو التحرر من الضغوطات السياسية أو التي تمارسها بعض الجماعات، وسيكون التحرر ممكناً إذا كان الولاء فقط للعراق، فليس لدينا خيار غيره"، مشيراً إلى أن "هوياتنا وثقافاتنا الفرعية يجب أن تكون فاعلة ضمن إطار الدولة والهوية العراقية".

الأمن العراق (أرشيفية)

وشدد على ضرورة "أن يكون في الشارع حضور فاعل لرجل الأمن وهيبة الدولة وفرض النظام"، موضحاً، أن "هيبة الدولة مرّت - مع الأسف الشديد - في أحداث وظروف اجتماعية وسياسية، كلها انعكست على رؤية المواطن للدولة، بالإضافة إلى وجود أزمة أخلاقية في التعامل مع المعلومات والتكنولوجيا".

وبيّن الكاظمي أن "هناك من يقول إن الامتناع عن أداء الواجب يأتي بسبب الخشية من الملاحقة العشائرية، وهذا غير مقبول واستخفاف بالمسؤولية، فالدولة هي النظام والقانون، وهي فوق الجميع".

كما أشار إلى أن "ما حدث من إحراق لمقر حزبي في الأسبوع الماضي بينما كانت القوة المكلفة بالواجب تتفرج"، معتبراً أنه "أمر غير مقبول وستخضع (القوة الأمنية) للمحاسبة".



وشدد على أن "أجهزتنا ومؤسساتنا بحاجة إلى أن تضطلع بواجبها وفي الوقت نفسه أن يكون هناك حساب صارم إزاء أي تقصير".

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