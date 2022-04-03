الكاظمي يرأس اجتماع المجلس الوزاري للطاقة ويصدر عدة توجيهات

2022/04/03 | 16:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الوزاري للطاقة، فيما اصدر عدة توجيهات تتعلق بتوفير الكهرباء خلال الصيف.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “عرض الاجتماع على الكاظمي إيجازاً بشأن توفير مستلزمات إنتاج الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف المقبل، وبمعدّلات تضمن تقديم أفضل […]

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