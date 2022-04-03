الغارديان: امريكا خططت للحرب بين روسيا واوكرانيا لبيع المزيد من الاسلحة

2022/04/03 | 16:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اكد تقرير لصحفية الغارديان البريطانية ، الاحد، ان الولايات المتحدة هي من ارادت الحرب بين اوكرانيا وروسيا لانها تعتبرها حربا بالوكالة بينهما حيث يستخدم الطرفان أوكرانيا بشكل ساخر ككبش فداء.ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن الكاتب البريطاني والصحفي المعروف بيتر هيتشنز قوله إن ” شعب اوكرانيا لن يكسب شيئا من هذه […]

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