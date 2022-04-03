6 قتلى بإطلاق نار وسط عاصمة كاليفورنيا

2022/04/03 | 16:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 6 أشخاص على الأقل، وأصيب 9 آخرون، في إطلاق نار في مدينة ساكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا الأميركية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، كما ذكرت الشرطة.

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