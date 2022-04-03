الموقف الوبائي لكورونا : 134 اصابة جديدة و 3 وفيات

2022/04/03 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، الاحد، الموقف

الوبائي لفيروس كورونا في العراق.

وسجلت الوزارة اليوم 134 إصابة جديدة

بفيروس كورونا و 708 حالة شفاء.

كما سجلت الوزارة ثلاث حالات وفاة.

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