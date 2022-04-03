2022/04/03 | 16:43 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الصحة، الاحد، الموقف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي لكورونا : 134 اصابة جديدة و 3 وفيات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الوبائي لفيروس كورونا في العراق.
وسجلت الوزارة اليوم 134 إصابة جديدة
بفيروس كورونا و 708 حالة شفاء.
كما سجلت الوزارة ثلاث حالات وفاة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي لكورونا : 134 اصابة جديدة و 3 وفيات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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