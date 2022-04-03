2022/04/03 | 16:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ قدمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الاحد، مقترحا للحكومة العراقية يمنع متعاطي المخدرات من الزواج والتعيين.وقالت عضوة المفوضية فاتن الحلفي في منشور على “فيس بوك”، تابعتها إيرث نيوز “من خلال تجربتي في عمل المفوضية في ملف العدالة الجنائية، اقترح على رئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى وجميع وزارات الدولة باضافة (تحليل تعاطي المخدراتظ) […]

ظهرت المقالة بعد تفاقم ظاهرة المخدرات..



حقوق الإنسان تقترح منع متعاطيها من الزواج والتعيين أولاً على ايرث نيوز.

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