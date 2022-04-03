الكاظمي يصدر مجموعة توجيهات لتوفير أفضل تجهيز للكهرباء بالصيف

2022/04/03 | 17:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، عدة توجيهات تتعلق بتوفير مستلزمات وزارة الكهرباء.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الكاظمي، ترأس اجتماع المجلس الوزاري للطاقة، تضمن عرض إيجاز بشأن توفير مستلزمات إنتاج الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف المقبل، وبمعدّلات تضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".وشدد رئيس مجلس الوزراء على "توجيهاته السابقة بأهمية إكمال الاستعدادات وتهيئة كل السبل والبدائل التي تضمن استقرار إنتاج الطاقة، وفي مختلف الظروف المناخية".وبيّن الكاظمي أن "التحديات المتمثلة بارتفاع درجات الحرارة في الصيف والتغيرات المناخية يجب أن تقابلها حلول عملية وسريعة، وبما يتجاوز سوء التخطيط الذي شهده قطّاع الطاقة وساهم في صناعة الأزمة إلى ما وصل إليه الحال اليوم".وأوضح الكاظمي وفقا للبيان أن "ابراج الطاقة الكهربائية سبق أن تعرّضت إلى أعمال التخريب، وصارت هدفاً إرهابياً؛ مما يحتم سرعة المعالجة والمبادرة الصحيحة لاستعادة مستوى الإنتاج، وتأمين ساعات تجهيز أطول للمواطنين".وتابع البيان أن" الكاظمي أصدر مجموعة من التوجيهات تتعلق بتوفير مستلزمات وزارة الكهرباء بما يضمن أفضل تجهيز للمواطنين خلال فصل الصيف".

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