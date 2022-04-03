2022/04/03 | 17:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد مدير مستشفى ( هيوا) لعلاج مرضى السرطان في محافظة السليمانية، ياد نقشبندي، اليوم الاحد، على ارتفاع مؤشر نسب الاصابات بمرض السرطان، مشيرا الى ان المستشفى بحاجة الى 80 مليون دولار سنويا.وقال المدير في تصريح صحفي تابعته وكالة ايرث نيوز، “نؤشر ارتفاع نسب الاصابة بمرض السرطان في محافظة السليمانية مقارنة مع السنوات السابقة”، […]

ظهرت المقالة مع تزايد عدد الاصابات..



مستشفى “هيوا” تحتاج لاموال كبيرة لعلاج مرضى السرطان أولاً على ايرث نيوز.

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