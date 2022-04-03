بأسرع صاروخ من نوعه.. فيديو يظهر لحظة انشطار هليكوبتر روسية

2022/04/03 | 17:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو على ما يبدو طائرة هليكوبتر هجومية روسية تنقسم إلى نصفين بواسطة صاروخ بريطاني عالي التقنية أطلقته مقاتلات أوكرانية، بحسب ما أفادت صحيفة "بيزنس إنسايدر".

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