2022/04/03 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عُثر على 57 جثة في مقبرة جماعية في مدينة بوتشا قرب كييف بعدما حررتها القوات الأوكرانية هذا الأسبوع، بحسب ما أفاد ،اليوم الأحد، مسؤول الإغاثة المحلي سيرهي كابليتشني وكالة فرانس برس.

وكان يمكن مشاهدة نحو عشر جثث، علما بأن بعضها كان مدفونا في شكل جزئي.



وقال كابليتشني “هنا، في هذه المقبرة الطويلة، تم دفن 57 شخصًا”.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (57 جثة في مقبرة جماعية في بوتشا قرب كييف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (57 جثة في مقبرة جماعية في بوتشا قرب كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).