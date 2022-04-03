زيلينسكي يتهم القوات الروسية بارتكاب “إبادة” في أوكرانيا

2022/04/03 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

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اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة ستُبثّ في وقت لاحق ،اليوم الأحد، في الولايات المتحدة، القوات الروسية بارتكاب “إبادة” في أوكرانيا.

وقال لقناة “سي بي إس” الأميركية، بحسب مقتطفات من المقابلة “هذه إبادة جماعية.



إلغاء الأمّة الكاملة والناس”، مضيفًا “نحن مواطنو أوكرانيا.



لدينا أكثر من مئة جنسية.



هذا يعني تدمير وإبادة كل هذه الجنسيات”.

المصدر: AFP

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