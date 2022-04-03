ماذا تعرف عن القصخون؟.. عادات وتقاليد عراقية رمضانية تواجه الاندثار بفعل الحداثة

2022/04/03 | 17:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان أهالي بغداد يعتمدون بشكل تام على "المسحرجي".

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