الكشف عن مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

2022/04/03 | 17:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع يخطط مسوؤلو باريس سان جيرمان لإغراء كيليان مبابي، نجم الفريق، بورقة جديدة للبقاء مع النادي الفرنسي في الموسم المقبل.وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، وتزعم العديد من التقارير أن المهاجم الفرنسي في طريقه للانضمام إلى ريال مدريد عبر صفقة مجانية".ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة سان جيرمان ستعرض على مبابي شارة القيادة في الفريق، لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد".وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن "ملف شارة القيادة في سان جيرمان فتح لأول مرة في النادي، عقب مواجهة ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا".وأوضحت "ليكيب" أن "أداء ماركينيوس السيئ أمام الميرنجي فتح الباب أمام الكثير من الجدل حول مدى جدارته بكونه قائدًا للفريق الفرنسي".

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