مدينة أوكرانية تعيش لحظات مروعة بعد تعرضها لقصف روسي

2022/04/03 | 17:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل شروق الشمس مباشرة، أصابت غارات جوية متعددة منشأة لتخزين الوقود في مدينة أوديسا، وهي مدينة ساحلية رئيسية على الساحل الجنوبي على طول البحر الأسود.هذا هو أهم هجوم تشهده أوديسا منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

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