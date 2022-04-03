لهذا السبب.. الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني يتخلى عن لقبه الأميري

2022/04/03 | 17:37 - المصدر: ايرث نيوز

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الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني يتخلى عن لقبه الأميري أولاً على ايرث نيوز.

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