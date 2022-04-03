2022/04/03 | 17:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بعث الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، رسالة إلى التيار الصدري والإطار التنسيقي، موضحاً أن، تنافر الطرفين حاجز كبير أمام تشكيل الحكومة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “تقارب التيار الصدري والإطار التنسيقي وتوحيد القرار الشيعي سيعجل انعقاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد يبعث رسالة إلى الإطار والتيار ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد يبعث رسالة إلى الإطار والتيار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).