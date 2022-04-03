2022/04/03 | 17:37 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / خاص..
بعث الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، رسالة إلى التيار الصدري والإطار التنسيقي، موضحاً أن، تنافر الطرفين حاجز كبير أمام تشكيل الحكومة.
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خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “تقارب التيار الصدري والإطار التنسيقي وتوحيد القرار الشيعي سيعجل انعقاد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد يبعث رسالة إلى الإطار والتيار ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بعث الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، رسالة إلى التيار الصدري والإطار التنسيقي، موضحاً أن، تنافر الطرفين حاجز كبير أمام تشكيل الحكومة.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “تقارب التيار الصدري والإطار التنسيقي وتوحيد القرار الشيعي سيعجل انعقاد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد يبعث رسالة إلى الإطار والتيار ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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