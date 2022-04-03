دينامو موسكو يهزم كراسنودار في عقر داره

2022/04/03 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

خرج فريق دينامو موسكو بفوز ثمين من ملعب مضيفه كراسنودار، بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار فريق العاصمة موسكو للاعبه دانييل فومين، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء.

ورفع فريق دينامو موسكو رصيده بعد هذا الفوز، إلى 46 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مقلصا الفارق إلى نقطتين بينه وبين المتصدر زينيت بطرسبورغ، الذي يحل ضيفا على نادي سوتشي في وقت لاحق من اليوم أيضا.

في المقابل، توقف رصيد كراسنودار عند 36 نقطة، وبقي في المركز السادس على سلم الترتيب.

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