إليك الحل لمشكلة استنزاف البطارية في أجهزة أبل

2022/04/03 | 17:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طرحت “أبل” قبل أيام قليلة الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة الذكية آي.أو.إس ويحمل اسم آي.أو.إس 14.4.1 ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من طرح شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة “أبل”الإصدار السابق آي.أو.إس 15.4.ويعمل الإصدار الجديد على حل المشكلة التي تؤدي إلى استنزاف البطارية في بعض هواتف آيفون التي ثبتت الإصدار […]

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