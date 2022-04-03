بعد سريان الهدنة.. أول شاحنة وقود تصل الحديدة

2022/04/03 | 17:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت ناقلة وقود إلى ميناء الحديدة اليمني المحاصر، الأحد، مع دخول وقف إطلاق النار، المتفق عليه لمدة شهرين بالدولة التي تمزقها الحرب، أول يوم كامل له.

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